Выживший игрок «Шапекоэнсе»: когда вышел из комы, спросил, как закончился матч

Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, рассказал, как отреагировал на новость о произошедшей трагедии, а также поведал о восстановлении.
«Когда вышел из комы, то спросил врача, как закончился наш матч в финале Южноамериканского Кубка. Он сказал, что я получил травму во время игры. Он не мог сказать мне правду, поскольку это навредило бы здоровью.
Когда состояние стабилизировалось, я узнал о случившемся. Это был самый грустный день в жизни. Подумал, если я выжил, то и остальные тоже должны были.
Процесс восстановления, на мой взгляд, идёт медленно, но врачи, наоборот, говорят, что всё проходит быстро. Я должен был снова учиться есть и пить, чувствовал себя, как ребёнок.
Знаю, это займёт много времени, но однажды я намерен вернуться на поле в футболке „Шапекоэнсе“ и приносить радость болельщикам», — сказал Нето в интервью BBC.
30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч Южноамериканского Кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ». Однако 29 ноября возле Медельина (Колумбия) произошло крушение самолёта, унёсшее жизни 71 человека. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба. Выжили только трое игроков «Шапекоэнсе».