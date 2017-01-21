Гол Руни на 94-й минуте продлил беспроигрышную серию «МЮ» до 17 матчей

«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 1:1.
На 19-й минуте Эрик Питерс подключился к атаке хозяев, получил передачу от Марко Арнаутовича, прострелил, и мяч от ноги Хуана Маты проскочил в ближний угол ворот. На 94-й минуте Уэйн Руни положил мяч точно в дальнюю девятку ударом со штрафного.
С 3 ноября, когда «МЮ» потерпел поражение в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2), манкунианцы не проигрывают 17 встреч подряд.
«МЮ» (41 очко) занимает шестое место в АПЛ, «Сток» (28) идёт восьмым.