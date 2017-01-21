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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вест Хэм» обыграл «Мидлсбро», «Эвертон» вырвал победу у «Кристал Пэлас»

21 января 2017, суббота. 19:53. Футбол
В английской Премьер-лиге состоялось четыре матча 22-го тура. «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл «Мидлсбро» (3:1) благодаря дублю нападающего Энди Кэрролла и голу Хонатана Кальери. У хозяев единственным мячом отличился уругваец Кристиан Стуани.

«Эвертон» в гостях сумел вырвать победу у «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу защитника Шеймуса Коулмана на 87-й минуте. В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» на своём поле переиграл «Сандерленд» (2:0), а «Борнмут» и «Уотфорд» не выявили победителя (2:2).
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
21 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Кэрролл – 9, 1:1 – Стуани – 27, 1:2 – Кэрролл – 43, 1:3 – Кальери – 90+4

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
21 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Коулман – 87

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
21 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
2 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 – Флетчер – 30, 2:0 – Брант – 36

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
21 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
2 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Кабазель – 24, 1:1 – Кинг – 48, 1:2 – Дини – 64, 2:2 – Афобе – 82

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Вест Бромвич Вест Хэм Юнайтед Кристал Пэлас Мидлсбро Сандерленд Уотфорд ФК Эвертон
Новости. Футбол
21 января 2017, суббота
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