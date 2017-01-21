«Вест Хэм» обыграл «Мидлсбро», «Эвертон» вырвал победу у «Кристал Пэлас»

В английской Премьер-лиге состоялось четыре матча 22-го тура. «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл «Мидлсбро» (3:1) благодаря дублю нападающего Энди Кэрролла и голу Хонатана Кальери. У хозяев единственным мячом отличился уругваец Кристиан Стуани.
«Эвертон» в гостях сумел вырвать победу у «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу защитника Шеймуса Коулмана на 87-й минуте. В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» на своём поле переиграл «Сандерленд» (2:0), а «Борнмут» и «Уотфорд» не выявили победителя (2:2).