Онопко: во втором тайме швейцарцы не знали, куда бежать

Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал разгром клуба второго по силе швейцарского дивизиона «Волен» в контрольном матче. Встреча проходила в испанском Кампоаморе на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».
«Хороший контрольный матч во всех отношениях. Играли на фоне усталости, под нагрузками, без замен. Тем не менее ребята со всей серьёзностью отнеслись к спаррингу и продемонстрировали полную самоотдачу. Сегодня мы опробовали две схемы: в первом тайме – 4-2-3-1, во втором – 3-5-2. На протяжении всего сбора ЦСКА целенаправленно наигрывал модель с тремя центральными защитниками, поэтому после перерыва игра давалась нам лучше. Швейцарцы просто не знали, куда бежать.
Олейников и Жамалетдинов? Мы и на тренировках наигрывали их на флангах обороны, Виктор Михайлович объяснял, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому нельзя сказать, что сегодня они столкнулись с чем-то совершенно новым. Ребята знают требования и, на мой взгляд, справились с поставленными задачами», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.