Руни: мне трудно ощутить полное наслаждение этим рекордом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, спасший команду от поражения в матче АПЛ со «Сток Сити» (1:1), стал лучшим бомбардиром в истории клуба и поделился эмоциями.
«Это чертовски много для меня значит, это большая честь, и я очень горжусь. Трудно ощутить полное наслаждение рекордом из-за результата матча, но для меня это огромная честь. Даже не думал о таком достижении, когда переходил в „МЮ“. Надеюсь, многое ещё впереди.
За „МЮ“ играло столько футболистов мирового класса… Горжусь, что играю за этот клуб. Этот рекорд — огромное достижение», — цитирует Руни BBC.
Это 250-й гол во всех турнирах 31-летнего английского форварда, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. Руни обошёл легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов».