Моуринью: у «МЮ» слишком много ничьих для такой хорошей игры в атаке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 22-го тура АПЛ со «Сток Сити». Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 1:1.
«Это была большая игра, обе команды пытались выиграть с первых же минут встречи. Но после 25-й минуты одна команда по-прежнему пыталась выиграть, а другая пыталась защищаться и делала это очень хорошо. „Сток“ сделал всё, чтобы остановить нас. Но мы играли здорово и стабильно создавали моменты.
Мы упустили невероятные моменты. Попали в штангу, пару раз спас вратарь… У „МЮ“ слишком много ничьих для такой хорошей игры в атаке. Вратари соперника всегда играют против нас крайне удачно», — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.