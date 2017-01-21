Хьюз: рекорд Руни никто не побьёт, это выдающееся достижение

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился впечатлениями от ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 22-м туре АПЛ и прокомментировал достижение форварда «красных дьяволов» Уэйна Руни, гол которого на 94-й минуте спас манкунианцев от поражения и сделал его лучшим бомбардиром в истории команды.
«Не думаю, что судья должен был добавлять пять минут к основному времени. Это дало сопернику время на то, чтобы забить ответный мяч. Мы разочарованы, но нужно отдать „Стоку“ должное: нам не хватило пары минут, чтобы победить „Манчестер Юнайтед“.
Рекорд Руни? Это выдающееся достижение, которое никто не побьёт. Чтобы превзойти результат сэра Бобби Чарльтона, понадобилось 40 с лишним лет», — цитирует Хьюза BBC Sport.