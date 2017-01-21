Фергюсон: Руни заслужил своё место в книгах по истории великого «МЮ»

Легендарный экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил форварда манкунианцев Уэйна Руни, который спас команду от поражения в матче АПЛ со «Сток Сити» (1:1) и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ», побив рекорд Бобби Чарльтона.
«Я хотел бы передать огромные поздравления Уэйну. Забить столько голов и побить рекорд, который держался более 40 лет, — это большое достижение. Уэйн заслужил своё место в книгах по истории этого великого клуба, и я уверен, что он продолжит в том же духе — будет завивать и выигрывать трофеи.
Хорошая работа, Уэйн, я жутко рад за тебя, ты — великий слуга этого клуба. Оставайся им как можно дольше», — цитирует Фергюсона сайт «МЮ».
Это 250-й гол во всех турнирах 31-летнего английского форварда, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. На счету Чарльтона 249 мячей за «МЮ».