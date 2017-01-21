Юношеская сборная России выиграла мемориал Гранаткина

Сборная России U18 стала победителем международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина (юношеский турнир для игроков не старше 18 лет).
В финальном матче россияне со счётом 1:0 обыграли сверстников из Казахстана. Единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков. Юношеская сборная России стала победителем мемориала Гранаткина в 19-й раз. Турнир проводится с 1981 года.
Ранее в матче за третье место на мемориале сборная Санкт-Петербурга обыграла команду Греции (4:2).