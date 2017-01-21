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Юношеская сборная России выиграла мемориал Гранаткина

21 января 2017, суббота. 21:07. Футбол
Сборная России U18 стала победителем международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина (юношеский турнир для игроков не старше 18 лет).

В финальном матче россияне со счётом 1:0 обыграли сверстников из Казахстана. Единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков. Юношеская сборная России стала победителем мемориала Гранаткина в 19-й раз. Турнир проводится с 1981 года.

Ранее в матче за третье место на мемориале сборная Санкт-Петербурга обыграла команду Греции (4:2).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юношеские сборные России - Футбол
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21 января 2017, суббота
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