Куман: «Эвертон» стал воспринимать себя по-другому после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).
«На мой взгляд, результат вполне заслуженный, в целом мы были лучше и создали больше хороших моментов. Как правило, если не реализуешь свои моменты, то соперник может наказать вас, но мы забили и удержали свои ворота на замке.
Мы стали воспринимать себя по другому после декабрьской победы над „Арсеналом“. Мы играем более агрессивно, и именно поэтому, полагаю, мы побеждаем», — цитирует Кумана BBC.