Моуринью: теперь Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о достижении форварда манкунианцев Уэйна Руни, который спас команду от поражения в матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1) и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ», побив рекорд сэра Бобби Чарльтона.
«Рекорд есть рекорд. Это рекорд величайшего клуба Англии и одного из величайших в мире. Перед Уэйном рекорд принадлежал легенде английского футбола. Теперь Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Моуринью интернет-издание BBC Sport.