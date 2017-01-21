«Тоттенхэм» избежал поражения от «Манчестер Сити», уступая 0:2

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
В начале второго тайма «горожане» быстро забили два мяча — после ошибок голкипера «шпор» Уго Льориса отличились Лерой Зане и Кевин Де Брёйне. Вскоре Деле Алли отыграл один мяч, головой отправив мяч в пустые ворота, а на 77-й минуте Сон Хын Мин сравнял счёт и принёс лондонцам ничью.
«Манчестер Сити» набрал 43 очка и остался на пятой строчке в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (46 баллов) идёт вторым, отставая на шесть очков от лидирующего «Челси», который ещё не сыграл в этом туре.