Сборная Египта победила Уганду на Кубке Африки благодаря голу на 89-й минуте

Сборная Египта победила Уганду в матче второго тура Кубка африканских наций — 2017.
Встреча проходила в Порт-Жантиле (Габон) на стадионе «Стад де Порт-Жантиль» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В концовке игры отличился Абдалла Эль-Саид.
Сборная Ганы ранее досрочно вышла в 1/4 финала турнира. Обладатель второй путевки в плей-офф в группе D будет определен по результатам третьего тура, в котором Египет сыграет с Ганой, а Уганда — с Мали.
Турнирное положение в группе D после двух туров: 1. Гана — 6 очков; 2. Египет — 4; 3. Мали — 1; 4. Уганда — 0.