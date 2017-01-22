«Наполи» выиграл у «Милана» и сократил отставание от «Ювентуса» до минимума

«Наполи» выиграл у «Милана» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В дебюте игры «партенопейцы» забили два мяча за три минуты. Сперва Дрис Мертенс бросил мяч в пустую зону на Лоренцо Инсинье, который слева вошёл в штрафную и выстрелил в дальнюю девятку. Затем Мертенс прошёл соперника на фланге и сделал пас за спину Давиде Калабрии на Хосе Кальехона, тот выбежал под острым углом на Джанлуиджи Доннарумму и протолкнул мяч низом в ворота.
На 37-й минуте Юрай Куцка после ошибки Жоржиньо ворвался в штрафную «Наполи» через центр и пробил в правый нижний угол.
«Наполи» (44 очка, 21 матч) делит второе место с «Ромой», сыграв на матч больше. Лидирует «Ювентус», набравший 45 баллов при 19 встречах. «Милан» (37 очков, 20 матчей) идет пятым.