Глушаков: Самедов, наверное, будет искать себе новое место в автобусе «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о состоянии московской команды после зимнего отпуска, а также пошутил о том, что новичок красно-белых Александр Самедов скоро предпочтёт отсесть от него в клубном автобусе.
«Всё супер, всё хорошо. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении. Тренерский штаб дал программу, мы её выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Всё нормально.
Самедов до поры до времени, думаю, сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в „Спартаке“. Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».