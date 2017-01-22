«Ювентус» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

В воскресенье, 22 января, в Турине, на стадионе «Ювентус», состоится матч 21-го тура итальянской серии А между «Ювентусом» и «Лацио».
Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лацио».
Ранее друг с другом команды встречались 148 раз. 79 матчей завершились победой «Ювентуса», 36 раз команды сыграли вничью, и 33 раза побеждал «Лацио».
Последняя встреча между этими командами состоялась в августе 2016 года и завершилась гостевой победой «Ювентуса» со счётом 1:0.
В таблице итальянского чемпионата «Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте, а «Лацио» (40 очков) — на четвёртом.