Сарри: у игроков «Наполи» огромный потенциал, но не хватает целеустремлённости

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Мы знали, что матч получится тяжёлым, ради победы пришлось выложиться. К сожалению, мы опять часто отдавали мяч сопернику в простых ситуациях, что приводило к давлению на наши ворота. Игра была в наших руках до тех пор, пока мы владели пространством. Но как только мы начали возиться с мячом в середине, «Милану» стало легче перекрывать свободные зоны.
Нашим парням нужно понять, что у них огромный потенциал, но не хватает целеустремлённости. Мы уже хорошая команда, но можем стать отличной. В плане психологии мы сделали шаг вперёд и показали себя зрелой командой, это хороший знак», — цитирует Сарри Football Italia.