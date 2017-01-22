Монтелла: два быстрых гола выбили «Милан» из колеи, но мы не потеряли голову

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в 21-м туре чемпионата Италии.
«Не думаю, что мы выбрали неправильную тактику на матч, так как мы пытались контролировать игру. Соперник забил два быстрых гола, нужно отдать ему должное. К сожалению, эти мячи выбили нас из колеи, но мы не потеряли голову.
Я доволен игрой команды, мы ни в чём не уступили сопернику, который финишировал вторым в прошлом сезоне и вскоре встретится с «Реалом» в Лиге чемпионов. В этом сезоне мало кому удавалось сыграть с «Наполи» на равных», — цитирует Монтеллу Football Italia.