Жезус: сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом

Новичок «Манчестер Сити» бразильский нападающий Габриэл Жезус в интервью пресс-службе клуба поделился своими впечатлениями о первых минутах в английской Премьер-лиге. 19-летний форвард дебютировал в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2), выйдя на замену на 82-й минуте. Жесус очень активно вошёл в игру и даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.
«Я сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом и должен адаптироваться к новому стилю игры как можно скорей. Я приехал сюда, чтобы учиться и помочь команде. С голом не повезло: подумал, что забил, но тут же понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя… Будем тщательно готовиться к следующим матчам, шансы ещё будут. Меня очень тепло приняли в Манчестере – товарищи по команде и все в клубе. С такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться здесь", — заявил форвард.