Таски может продлить контракт со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продлить контракт, который истекает летом этого года.
«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в „Спартаке“ и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил чётко. Я становился чемпионом со „Штутгартом“, с „Баварией“ и хочу сделать это в третий раз со „Спартаком“. Мой контракт истекает летом, думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнём переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок», — цитирует ТАСС 29-летнего Таски, выступающего за красно-белых с августа 2013 года.
На вопрос о том, когда он полностью восстановится от травмы, Таски ответил: «Пока не могу сказать, когда вернусь к тренировкам в общей группе, прогнозировать сложно. У меня надрыв внутренней связки. Конечно, я хочу вернуться как можно быстрее, но сейчас я должен делать всё шаг за шагом, постепенно. Повреждение я получил в последнем матче чемпионата против „Рубина“.