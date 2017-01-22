Мутко: глупости всё это. Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко назвал глупостью сообщения, опубликованные в СМИ, о том, что в сентябре прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы РФС.
«Глупости всё это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — приводит слова Мутко ТАСС.
Британское издание Mail on Sunday сообщило, что президент Инфантино в сентябре позвонил Мутко и попросил его не выдвигаться на пост президента РФС в связи с тем, что Мутко был упомянут в докладе ВАДА как человек, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Мутко 24 сентября был переизбран на пост президента РФС.