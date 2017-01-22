Таски: пятиочковый отрыв от «Зенита» — это ничто

Защитник «Спартака» Сердар Таски высказал мнение о выступлении команды под руководством Массимо Карреры, а также заявил, что отрыв в пять очков от «Зенита» ничего не значит. После 17 туров красно-белые занимают первое место в таблице российской Премьер-Лиги.
«У Карреры есть план, который он сумел хорошо передать команде. Мы хорошо защищаемся как команда, также у нас есть воля к победе — это то, что тренер до нас доносит, а мы стараемся показать на поле. Самое важное для всех нас — стать чемпионами. Такая команда, как „Спартак“, всегда должна бороться за самые высокие места, в крайнем случае — за медали.
Пятиочковый отрыв от „Зенита“ — это ничто. Условно нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а „Зениту“ выиграть, и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России всё может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого — весной нам важно выходить на поле и начинать всё с нуля, не думая о том, что мы лидеры, и тем более нужно избежать какой-либо расслабленности», — приводит слова Таски ТАСС.