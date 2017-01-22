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«Арсенал» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15

22 января 2017, воскресенье. 11:20. Футбол
В воскресенье, 22 января, в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Бёрнли». Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бёрнли».
Ранее друг с другом команды встречались 102 раза. 48 матчей завершились победой «Арсенала», 21 раз команды сыграли вничью, и 33 раза побеждал «Бёрнли».
Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Арсенала» со счётом 1:0.

В таблице английского первенства «Арсенал» (44 очка) располагается на четвёртой строчке, а «Бёрнли» (26 очков) — на 12-й.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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