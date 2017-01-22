«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Ндинга

«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Дельвину Ндинга, сообщает Fichajes.com.
Ндинга перешёл в «Локомотив» на правах аренды из «Монако» летом 2015 года, а в мае 2016 года «железнодорожники» выкупили права на футболиста.
В нынешнем сезоне 28-летний конголезский хавбек провёл за красно-зелёных девять матчей в российской Премьер-Лиге и получил четыре жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра, ныне выступающий за «Марсель», провёл переговоры с «Валенсией».