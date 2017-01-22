«Челси» — «Халл Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В воскресенье, 22 января, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Халл Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Халл Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 45 раз. 31 матч завершился победой «Челси», 10 раз команды сыграли вничью, и четыре раза побеждал «Халл Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Челси» со счётом 2:0.
В таблице английского чемпионата «Челси» (52 очка) занимает первое место, а «Халл Сити» (16 очков) — 19-е.