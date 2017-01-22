Кассано может закончить карьеру

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом сообщил главный тренер генуэзской команды Марко Джампаоло.
«Антонио сообщил мне, что если не получит достойных предложений, то просто закончит карьеру здесь, даже без прощального матча», – цитирует Джампаоло издание Football Italia.
Ранее сообщалось, что 34-летний Кассано, который из-за отказа покинуть «Сампдорию» минувшим летом не провёл в нынешнем сезоне ни одного матча, хочет расторгнуть контракт с клубом.