Гуллит: Погба скоро начнёт ощущать гнев фанатов «МЮ», если всё так продолжится

Легендарный нидерландский футболист Руд Гуллит поделился мнением об игре в этом сезоне полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который перебрался в английскую команду минувшим летом за рекордные в истории футбола € 105 млн.
«Погба может быть самым дорогим игроком в истории футбола, но до этого никому не будет дела, если он всё своё время будет тратить только на одежду, причёску и социальные сети. Поль должен был поговорить с Мемфисом Депаем и понять, что в Англии нужно посвятить себя футболу, чтобы достичь высокого уровня. Погба скоро начнёт ощущать гнев фанатов „МЮ“, если всё так продолжится», — цитирует Гуллита Mirror.