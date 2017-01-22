Хуанпи: «Малагу» убил второй гол «Реала», Рамос был в офсайде

Форвард «Малаги» Хуанпи поделился впечатлениями от поражения в матче 19-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На исходе первого тайма Тони Кроос подал в штрафную, где мяч отскочил на Серхио Рамоса, который из небольшого офсайда ногой переправил его под голкипером в сетку.
«Мы очень хорошо провели первый тайм, создавали моменты и попали в штангу, но затем «Реал» забил со стандарта, а второй гол, который был забит из офсайда, убил нас.
Мы должны прибавить при игре на стандартных положениях. «Реал» вообще не нервничал и забил два мяча при стандартах», — цитирует Хуанпи Marca.