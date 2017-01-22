Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хуанпи: «Малагу» убил второй гол «Реала», Рамос был в офсайде

22 января 2017, воскресенье. 14:30. Футбол
Форвард «Малаги» Хуанпи поделился впечатлениями от поражения в матче 19-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На исходе первого тайма Тони Кроос подал в штрафную, где мяч отскочил на Серхио Рамоса, который из небольшого офсайда ногой переправил его под голкипером в сетку.

«Мы очень хорошо провели первый тайм, создавали моменты и попали в штангу, но затем «Реал» забил со стандарта, а второй гол, который был забит из офсайда, убил нас.

Мы должны прибавить при игре на стандартных положениях. «Реал» вообще не нервничал и забил два мяча при стандартах», — цитирует Хуанпи Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Малага ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
Новости. Футбол
22 января 2017, воскресенье
16:00 «Эйбар» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
15:50 «Севилья» обыграла «Осасуну», Иборра оформил дубль и забил в свои ворота
15:44 ЦСКА выиграл у 13-й команды чемпионата Польши в контрольном матче
15:37 Эллардайс: «Эвертон» не виноват, что судья не остановил игру из-за травмы Шлуппа
15:32 Хёведес: ничего хорошего в игре «Шальке» не было, победили случайно
15:30 Куртуа: слух про Косту был неприятным, но он не дестабилизировал «Челси»
15:20 Венгер: здоровый Уэлбек мог бы спасти Евро-2016 для сборной Англии
15:04 Игуаин — первый игрок «Ювентуса» с 2005 года, забивший в 5 матчах Серии А подряд
15:02 Рейна: игра «Наполи» не всегда должна быть красивой
15:01 Кэхилл: «Челси» хочет выдать ещё одну победную серию
14:43 Конте: если хочешь что-то выиграть, нужно сделать команду единой
14:40 «Анжи» объявил о переходе Кацаева
14:37 Туран: хочу до конца отработать контракт с «Барселоной»
14:30 Хуанпи: «Малагу» убил второй гол «Реала», Рамос был в офсайде
14:23 Гуллит: Погба скоро начнёт ощущать гнев фанатов «МЮ», если всё так продолжится
14:20 Гвардиола: я не понимаю, почему судья не дал пенальти за толчок Стерлинга
14:09 «Урал» проиграл действующему чемпиону Румынии
14:05 Натхо и Тошич не тренировались в общей группе ЦСКА из-за повреждений
13:55 Кассано может закончить карьеру
13:53 Фибель стал игроком «Анжи»
13:39 «Челси» — «Халл Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
13:39 На просмотре в «Урале» находится аргентинский нападающий Ролон
13:24 Михайлович: Макси Лопес всё ещё таскает с собой стиральную машинку
13:21 ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Пястом»
13:14 Сампаоли: «Барселона»? Разговоры о другом клубе стали бы неуважением к «Севилье»
12:55 Клюйверт отрицает, что «ПСЖ» пытался приобрести Депая
12:29 Райола требует у «Милана» для Доннаруммы зарплату € 10 млн в год
12:28 «Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Ндинга
12:02 Джеррард: попытался бы купить в «Ливерпуль» ван Дейка
12:02 «Локомотив» — ЦСКА (София): текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
12:00 Топ-10 не вовремя перешедших футболистов
11:45 Эмери: не думаю, что травма Дракслера серьёзна
11:33 ЦСКА разгромил «Волен» в первом матче под руководством Гончаренко. Фотообзор
11:26 Зане: «Манчестер Сити» заслужил победу над «Тоттенхэмом», мы разочарованы
11:20 «Арсенал» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15
11:19 Таски: пятиочковый отрыв от «Зенита» — это ничто
11:16 Галлиани: «Милан» в матче с «Наполи» не сдавался, словно Рокки Бальбоа
11:00 В. Березуцкий: груда мышц – это Федя Чалов
10:57 «ПСЖ» летом попытается приобрести Алли и Лаллану
10:47 Мутко: глупости всё это. Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался
10:46 Таски может продлить контракт со «Спартаком»
10:40 Джеррард мечтает тренировать «Ливерпуль»
10:38 Зидан: не беспокоюсь, что Роналду и Бензема не забивают в последнее время
10:18 Билич: «Вест Хэм» просит за Пайета даже меньше, чем он стоит
10:02 Игроки «Спартака» поздравили Дмитрия Комбарова с днём рождения
Все новости RSS
Какие из возможных нововведений в футбольные правила вас смущают?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+