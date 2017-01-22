Кэхилл: «Челси» хочет выдать ещё одну победную серию

Защитник «Челси» Гари Кэхилл перед матчем АПЛ с «Халл Сити» вспомнил, как синие впервые начали игру по схеме 3-4-3 во встрече первого круга с «тиграми.
«Тогда мы впервые играли по этой схеме с первых минут матча, и всё ещё было достаточно сырым. Очень трудно, когда многие годы играешь по одной схеме, а затем приходится переходить на другую. Такое не происходит за один день. Я помню, что нам пришлось работать пять дней, чтобы отработать какие-то моменты к матчу, и первые 20–25 минут мы смотрелись неуверенно. Однако мы освоились, и во втором тайме игра была совсем другой. Кажется, мы усвоили схему, поняли её, разобрались, кто где должен быть.
Мы становились всё сильнее и сильнее, но это было только начало. В эти выходные будет сложно, так как каждая встреча в чемпионате сложна, однако мы прекрасно собрались в матче с «Лестером» и показали замечательную игру. Это то, что нам было нужно после печального результата в матче с «Тоттенхэмом». Мы хотим выдать ещё одну победную серию, и когда мы играем дома, неважно с кем, мы всегда чувствуем уверенность. Для нас это очень важный матч, потому что мы хотим сохранить отрыв на первой строчке таблицы», — цитирует Кэхилла сайт «Челси».