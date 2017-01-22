Куртуа: слух про Косту был неприятным, но он не дестабилизировал «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что ситуация с форвардом Диего Костой не повлияла на атмосферу внутри лондонской команды.
Перед игрой «Челси» с «Лестер Сити» (3:0) в прошлом туре Премьер-лиги английские СМИ сообщили, что главный тренер синих Антонио Конте поссорился с Костой. Также появилась информация, что испанский футболист получил выгодное предложение от одного из китайских клубов и не тренировался в составе «Челси». Конте в ответ заявил, что Коста испытывал проблемы со спиной, но уже преодолел их и готов сегодня сыграть против «Халл Сити».
«Появившийся слух про Косту был неприятным для нас. Он получил травму и не мог тренироваться. Когда ты не готов на 100 %, то, конечно, не способен работать в общей группе. На этой неделе он вернулся и готов играть. Информация перед матчем с „Лестером“ стала сюрпризом для игроков, но никак не повлияла на нас, так как мы знали правду. Может быть, кто-то пытался дестабилизировать „Челси“, но мы не повелись на это», — цитирует Куртуа Goal.