«Анжи» объявил о подписании контрактов с Дудиевым и Тетрашвили

«Дудиев — ещё один новый футболист команды, имеющий опыт выступления в еврокубках. В составе «Алании» в сезоне-2011/2012 Аслан принял участие в Лиге Европы. В квалификационном раунде он сыграл против казахстанского «Актобе», в раунде плей-офф — с турецким «Бешикташем». К тому же Дудиев, как и Кацаев, успел сыграть на всех уровнях российского футбола. Во втором дивизионе защитник успел надеть футболку «Крылья Советов-СОК» и «Тольятти», с «Аланией» провёл карьеру в РФПЛ и первом дивизионе. В составе «СКА-Энергии» Аслан выступал в ФНЛ, в РФПЛ вместе с «Мордовией» и «Томью». В 2010 году футболист привлекался в молодёжную сборную России, за которую сыграл два матча.
Сегодня вслед за подписанием предварительного соглашения контракт с клубом заключил защитник Гурам Тетрашвили. Ранее Тетрашвили, чья профессиональная карьера началась с 2007 году, выступал за команды «Автодор», «Алания-Д», «Машук-КМВ», «Луч-Энергия» и «Тосно». В активе Гурама 250 матчей и 4 гола», — информирует сайт махачкалинцев.
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