Лодейро: переход Суареса в «Сиэтл Саундерс» — вопрос времени

Уругвайский полузащитник действующего чемпиона MLS «Сиэтл Саундерс» Николас Лодейро сообщил, что обсуждал со своим соотечественником Луисом Суаресом переход из «Барселоны» в американский клуб.
«Суарес стал болельщиком «Сиэттл Саундерс» после того, как я перешёл в этот клуб. Было бы здорово поиграть вместе с Луисом.
Это вопрос времени. Мы с ним шутили по этому поводу. Суарес сказал, что у него уже есть команда, за которую можно будет поиграть в MLS, когда придёт время. Думаю, мне будет нетрудно убедить его перебраться сюда, Луис любит новые вызовы», — цитирует Лодейро каталонское издание Sport.