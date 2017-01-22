«Ювентус» выиграл у «Лацио» благодаря голам Дибалы и Игуаина

«Ювентус» выиграл у «Лацио» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В дебюте игры Марио Манджукич головой скинул мяч на Пауло Дибалу, который из-за пределов штрафной классно пробил с лёта в левый нижний угол. На 16-й минуте Хуан Куадрадо без сопротивления сделал подачу на границу вратарской, где защитник «орлов» упустил Гонсало Игуаина и тот в касание срезал мяч в ворота.
«Ювентус», набравший 48 очков в 20 матчах, лидирует в Серии А. «Лацио» (40 баллов, 21 игра) идёт четвёртым.