«Томь» объявила список игроков, которые поедут на первый сбор в Турцию

Определился список игроков, которые поедут в составе «Томи» на первый сбор в Турцию. Команда отправится на сбор 23 января
«Команда начнёт подготовку к сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачёв Максим, Баляйкин Евгений, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артём, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кудряшов Павел, Мелихов Александр («Томь-М»), Митерев Антон («Томь-М»), Осипов Дмитрий («Томь-М»), Букачев Александр («Томь-М»), Гвинейский Никита («Томь-М»), Макурин Антон («Томь-М»), Сасин Дмитрий («Томь-М»), Соболев Александр («Томь-М»), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо» Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо-2» Москва), Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провёл в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ в «Енисее»), Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Осама Албедви (19 лет, полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).
На сборе команда проведёт 4 контрольных матча: 29 января с московским «Динамо» (1 место ФНЛ), 31 января с хорватским «Сплитом» (предпоследнее место в чемпионате Хорватии), 3 февраля с ярославским «Шинником» (7 место ФНЛ), 6 февраля с черногорской «Будучностью» (лидер чемпионата Черногории)», — информирует сайт «Томи».