Тренер «Краснодара»: есть ощущение, что Кононова ждут в «Шахтёре»

Тренер «Краснодара» по физподготовке Николае Руссу в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о характере экс-наставника «быков» Олега Кононова.
«Мягкость Кононова — это видимость. На самом деле, он человек с непростым, твёрдым характером. Например, он всегда ищет и хочет адаптировать новые идеи в футбол. Не всегда это находит понимание у руководителей. Я здесь не говорю о «Краснодаре», а просто могу вспомнить небольшую показательную историю из «Карпат». Президент клуба Дыминский был очень своеобразным, увольнял тренеров через каждые полгода. Кононов в чём-то его тоже не устраивал, случались конфликты, но Олег Георгиевич не писал заявление об увольнении, а спокойно ждал, пока президент успокоится, возвращался к нему в кабинет через 5 минут и напористо доказывал, почему команда должна играть именно так, как хочет тренер.
Есть ощущение, что Кононова ждут в «Шахтёре». Там, правда, сейчас Паулу Фонсека работает, но философия Кононова подходит Ренату Ахметову, бюджет на трансферы и возможности будут очень серьёзными. Другое дело, что ведь Олег Георгиевич думает о западных чемпионатах. Я его спрашивал: «Вы же языка не знаете, как будете работать»? А он опять спокойно, в своем стиле: «Выучу. Не вижу ничего невероятного в работе в Европе». С его менталитетом, возможно, там даже легче будет», — сказал Руссу.
Полное интервью с Руссу читайте на «Чемпионате» сегодня вечером.