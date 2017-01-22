Штоффельсхаус: задача «Локомотива» — выйти на новый уровень с молодыми игроками

Новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус рассказал о поставленных перед ним задачах.
«Рад приветствовать болельщиков «Локомотива» и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится ещё больше молодых игроков, которых мы будем развивать и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.
В системе «Шальке» я провёл много счастливых лет. Восемь лет в академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур академии. В 2006 году перешёл в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники академии
Полученный опыт в «Шальке» был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в «Локомотиве». С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт», — цитирует Штоффельсхауса сайт «Локомотива».