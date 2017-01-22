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175 лет назад 2016
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Аллегри: я не обязан приносить кому-то счастье, но порой пробую безумные идеи

22 января 2017, воскресенье. 17:46. Футбол
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Туринцы играли по схеме 4-2-3-1.

«Парадоксально, но мы с таким количеством атакующих футболистов практически ничего не позволили создать «Лацио». На неделе я о таком даже не думал, но после утренней тренировки решил: надо что-то поменять — и выпустил в основе Манджукича, Дибалу и Игуаина. На вчерашней пресс-конференции я говорил о таком варианте. Но никто всерьёз не ожидал, что я это сделаю!

Я не обязан приносить кому-то счастье. Во мне есть не так много от теоретика. Но время от времени появляется безумная идея, и я пробую её на поле. Важно быть уверенным в том, что делаешь», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
22 января 2017, воскресенье
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