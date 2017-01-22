Сампаоли: рекорд «Севильи» по набранным очкам в 1-м круге очень важен для меня

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли после победы над «Осасуной» (4:3) в выездном матче 19-го тура Примеры отметил, что для него многое значит рекорд клуба по количеству очков в первом круге. «Севилья» завершила первый круг чемпионата Испании на втором месте, набрав рекордные для себя 42 балла.
«У нас было много подходов и моментов, но должен сказать, что поле находилось в ужасном состоянии. Но трудно нам было прежде всего из-за того, что соперник показал характер и боролся до конца. Думаю, победу мы заслужили.
Рекорд по набранным очкам очень важен для меня. Мы полны надежд на успешное будущее после того, что команде удалось сделать в первой части сезона. Будет сложно, но мы постараемся», — цитирует Сампаоли Marca.