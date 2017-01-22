Анри: в 2007 году перед уходом из «Арсенала» я был в такой же ситуации, как Озил

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри положительно отозвался о полузащитнике лондонской команды Месуте Озиле.
«Я бы хотел сыграть с Озилом в одной команде. Он может адаптироваться под игру с любым форвардом и сделать его ещё сильнее. Люди не понимают, насколько хорош Месут. Все почему-то думают, что он ленивый и беззаботный, но эти мнения далеки от истины.
Озил говорил, что, прежде чем продлить контракт, он хотел бы знать, останется ли в клубе Арсен Венгер. В том числе из-за этого я как фанат «Арсенала» отчаянно желаю, чтобы Озил остался в команде. Понимаю его положение, потому что сам был в такой же ситуации в 2007 году, перед уходом в «Барселону». Тогда у Венгера также заканчивался контракт, а я не знал, останется ли он. Люди скажут, что Месуту важны деньги и его не беспокоит ситуация с Венгером, но мы не можем знать этого наверняка, потому должны доверять и уважать то, что он говорит», — цитирует Анри The Sun.