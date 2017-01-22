Рамос: «Реалу» нужно, чтобы болельщики были на нашей стороне, а не добивали нас

Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Малагой» (2:1) в 19-м туре Примеры поделился мнением о поведении фанатов мадридской команды, которые в некоторых эпизодах встречи освистывали игроков «Реала», в том числе форварда Криштиану Роналду.
«Всегда говорил, что мы не в состоянии изменить «Сантьяго Бернабеу». Я отыграл на этом стадионе много лет. Как однажды сказал Марсело, все великие игроки «Реала» были за что-то освистаны на этой арене.
Такое поведение болельщиков стало для команды знаком, что пора ответить на критику в свой адрес. Однако в такие трудные моменты мы нуждаемся в том, чтобы они были на нашей стороне, а не добивали нас. Мы знаем, что собой представляют наши фанаты. Нашей общей целью должно быть движение вперёд вместе», — цитирует Рамоса Goal.