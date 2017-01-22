«Арсенал» на 98-й минуте вырвал победу у «Бёрнли» и вышел на второе место в АПЛ

«Арсенал» победил «Бернли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
На исходе часа игры Шкодран Мустафи кивком головы срезал мяч в дальний нижний угол после точной подачи Месута Озила от углового флага. На 65-й минуте Гранит Джака отдал пас точно в ноги Стивену Дефуру и двумя ногами бросился в ноги бельгийцу, получив прямую красную карточку.
В компенсированное время Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади, а Андре Грэй реализовал пенальти. На исходе добавленного времени Бен Ми шипами попал Лорану Косельни по лбу, а Алексис Санчес не промахнулся с 11-метровой отметки.
«Арсенал» (47 очков) занимает 2-е место в АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на пять очков и сыграв на матч больше. «Бернли» (26) идёт 13-м.