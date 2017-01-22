Зарплаты Погба и Ибрагимовича будут урезаны на 25%, если «МЮ» не пробьётся в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» урежет зарплату некоторым игрокам в том случае, если по итогам нынешнего сезона команда не пробьётся в Лигу чемпионов, сообщает The Sun.
По информации издания, таким образом клуб изначально решил обезопасить себя от убытков в связи с возможным невыходом в Лигу чемпионов по итогам сезона-2016/17. Сообщается, что, если «МЮ» не попадёт в четвёрку сильнейших команд АПЛ, зарплаты некоторых игроков, включая полузащитника Поля Погба и форварда Златана Ибрагимовича, будут урезаны на 25%.
После 22 туров чемпионата Англии «МЮ» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, уступая четыре очка находящемуся на четвёртом месте «Ливерпулю».