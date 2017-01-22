«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб предложит новые контракты нападающему Майкону и полузащитнику Игорю Денисову.
«Мы предложим Майкону контракт, в ближайшее время обсудим с его представителями условия. Та же ситуация и с Игорем Денисовым. Думаю, если всё пойдёт хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем», — сказал Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА на YouTube.
Контракт Майкона рассчитан до лета 2017 года. Денисов, трансфер которого принадлежит «Динамо», ближайшим летом получит статус свободного агента.