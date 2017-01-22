Бурлак, Махатадзе и Жемалетдинов посетили контрольный матч «Локомотива»

Экс-игроки «Локомотива» Тарас Бурлак, Георгий Махатадзе и Рифат Жемалетдинов, ныне играющие за «Рубин», посетили контрольный матч «железнодорожников» с софийским ЦСКА (1:2).
«Игру с ЦСКА пришли посмотреть президент «Локомотива» Илья Геркус, директор селекционно-аналитического департамента Виктор Панченко, а также Эрик Штоффельсхаус, который в воскресенье был назначен спортивным директором клуба. Заглянули на игру и футболисты «Рубина», которые также проводят сбор в Испании. Тарас Бурлак, Георгий Махатадзе и Рифат Жемалетдинов тепло пообщались с «железнодорожниками», — информирует официальный сайт „Локомотива“.