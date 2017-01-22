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Д. Комбаров: в 30 лет жизнь только начинается, выхожу на пик!
22 января 2017, воскресенье. 20:34.
Футбол
Защитнику «Спартака»
Дмитрию Комбарову
и его брату-близнецу Кириллу, который выступает за тульский «Арсенал», сегодня исполнилось 30 лет.
Дмитрий Комбаров
с иронией отнёсся к этому событию.
«Жизнь только начинается, самый расцвет. Выхожу на пик!» — сказал Комбаров, выходя на тренировку.
Если видео не открывается с мобильного устройства, его можно посмотреть
тут
.
Источник:
Официальный "Твиттер" ФК "Спартак" Москва
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Теги
ФК Спартак
Дмитрий Комбаров
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22 января 2017, воскресенье
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