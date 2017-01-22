В «Барселоне» уверены, что Ракитич продлит контракт и не перейдёт в «МС»

В «Барселоне» уверены, что полузащитник Иван Ракитич в ближайшее время продлит контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», сообщает Goal.
По информации издания, источник в каталонском клубе сообщил, что «Барселоне» не поступало предложений от «Манчестер Сити», а сам 28-летний хорватский футболист заинтересован в продлении контракта. Действующее соглашения Ракитича истекает летом 2019 года.
Ранее вице-президент каталонцев Хорди Местре сообщил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником, а главный тренер Луис Энрике заявил, что информация о переходе Ивана в английскую команду не соответствует действительности.