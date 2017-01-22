Моуринью уволил болбоев, которые работали на стадионе «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уволил болбоев, работавших на стадионе «Олд Траффорд», заменив их на игроков из академии клуба, сообщает Goal.
По мнению португальского специалиста, ребята из клубной академии смогут подавать мячи команде во время домашних матчей быстрее предыдущих болбоев: «Ребята из академии будут быстрее и могут немного помочь нам в трудных ситуациях, так как лучше разбираются в футболе».
Таким образом, теперь на домашних матчах манкунианцев в роли болбоев будут выступать игроки из команды «Манчестер Юнайтед» U16.