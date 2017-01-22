Игрок «Халла» Мэйсон госпитализирован с травмой головы

На 12-й минуте матча 22-го тура АПЛ защитник «Челси» Гари Кэхилл головой врезался в двух игроков «Халл Сити». Сильнее всех пострадал полузащитник Райан Мэйсон, на лицо которого вскоре была надета кислородная маска. Затем под аплодисменты трибун 25-го номера «Халла» унесли с поля.
Игрок был госпитализирован, а к первому тайму судья добавил восемь минут. На седьмой минуте Диего Коста открыл счёт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Халл Сити». На данный момент счёт 2:0.
Посмотреть видео эпизода можно тут.