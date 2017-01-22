Гол Д. Косты помог «Челси» победить «Халл» и оторваться от «Арсенала» на 8 очков

«Челси» выиграл у «Халл Сити» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих.
На исходе первого тайма Виктор Мозес прорвался к лицевой линии по правому флангу, откуда низом прострелил в район 11-метровой отметки, а Диего Коста, пропустивший игру предыдущего тура, в касание пробил в ближний нижний угол.
На 81-й минуте Сеск Фабрегас подал со штрафного на дальнюю штангу, где Гари Кэхилл головой уложил мяч в ближний для себя угол.
«Челси» (55 очков) занимает первое место в АПЛ, опережая идущий вторым «Арсенал» на восемь баллов. «Халл» (16) занимает 19-ю строчку.