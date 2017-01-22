Стали известны детали предложенного Дрогба контракта от «Коринтианса»

Стали известны детали предложенного «Коринтиансом» контракта свободному агенту форварду Дидье Дрогба, сообщает Goal.
Издание опубликовало фотографию с официальной бумагой, на которой видно, что 38-летнему игроку было предложено соглашение на один год с окладом $ 120 тыс. в месяц. По контракту Дидье также полагались бронированный автомобиль-внедорожник, дом в аренду, профессиональный переводчик, шесть авиабилетов Бразилия – любая страна Европы и бонусы на тот случай, если он станет лучшим бомбардиром местных турниров. Также сообщается, что нападающий примет решение по этому предложению в ближайшее время.
Ранее агент игрока опроверг информацию о том, что Дрогба получал предложение от «Коринтианса», а спортивный директор бразильского клуба высказался против идеи приглашения ивуарийского форварда.